Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России

Аналитики агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников сегмента В, используя данные по продажам за первые четыре месяца года.

В отчетный период россияне купили 55 тыс. новых кроссоверов В класса, а это соответствует доле в общих продажах 26%.

Ожидаемо лидером сегмента является модель Hyundai Creta, реализованная в количестве 21,2 тыс. экземпляров. Этот автомобиль занимает долю в сегменте в 39%, а его минимальная цена составляет 975 тыс. рублей.

На втором месте располагается Renault Duster с показателем 8,7 тыс. ед. и стоимостью 777 тыс. рублей в базовой комплектации.

На третьей строчке располагается LADA 4×4 с показателем 8,2 тыс. реализованных штук. Цена российского внедорожника составляет 566 900 рублей в базе.

В первой пятерке самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России оказался Chevrolet Niva (5 тыс. шт.) и KIA Soul (3,8 тыс. шт.), но если начальная комплектация первого оценивается в 689 000 рублей, то стоимость второго превышает уже 1 млн рублей.