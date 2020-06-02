Lexus показал новый тизер следующего Lexus IS

Седан Lexus IS уже 10 июня будет представлен официально, а пока компания подогревает интерес к новинке и недавно был опубликован новый тизер.



Вместе с тизерным изображением автопроизводитель сообщил дату премьеры нового Lexus IS, но при этом подробности о самом автомобиле не раскрываются.

Предположительно, Lexus IS останется на прежней платформе, тогда как другие модели стараются переводить на TNGA.

При этом Lexus серьезно доработает управляемость шасси, а именно поэтому машину тестируют на полигоне Toyota Shimoyama, которая является аналогом Нюрбургринга.

Что касается моторной гаммы, то она будет представлена двухлитровым турбомотором объёмом два литра и мощностью 245 л.с., а также 3,5-литровым агрегатом с отдачей 315 л.с.

Что касается самой мощной версии седана, то она может получить либо 3,5-литровый твин-турбо ДВС, либо силовую установку объёмом 4,0 литра от гоночного купе LC.