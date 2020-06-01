Японская компания подогревает интерес к новому Hilux, который дебютирует в этом году.

Пока точные сроки презентации модели неизвестны, но недавно Toyota распространила видеотизер нового пикапа Hilux.

В видеоролике показали закамуфлированный прототип под управлением испанского гонщика Фернандо Алонсо.

Официально подробности об изменениях не раскрывают, а согласно неофициальной информации, у пикапа будет переработанная подвеска, измененная внешность и обновления в салоне.

В моторной гамме ожидается появление нового двигателя объёмом 2,8 литра. Стоит отметить, что актуальное поколение Toyota Hilux представлено на рынке с 2015 года.

Представлен он и на российском рынке, где продается за 2,3 млн рублей в базовой комплектации.