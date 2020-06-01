Недавно компания Renault рассказала о планах на ближайшие три года, который предусматривает закрытие непопулярных проектов с целью экономии денежных средств.



Так, ранее сообщалось, что российский рынок покинет бренд «Датсун», а теперь еще выяснилось, что Renault может отказаться от своего суббренда Alpine.

Напомним, что эта автомобильная марка занимается выпуском спорткаров A110. Одним из сценариев станет закрытие бренда, но возможно под ним организуют выпуск электромобилей.

В последнем случае завод в Дьеппе будет серьезно модернизирован и переориентирован на выпуск электрокаров.