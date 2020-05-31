Haval показал первые тизеры внедорожника в стиле нового G-Class

Haval показала рендерные изображения своего нового внедорожника. Эта модель ранее уже попадалась фотошпионам на дорогах общего назначения, причем ее видели и без камуфляжной пленки.

Будущая новинка получила некоторые сходства с новым G-Class, а точнее в китайском автомобиле установили круглые фары и применили угловатый дизайн.

Ранее сообщалось, что внедорожник является новым поколение Haval H5, но автопроизводитель свои рендерные изображения подписал как «я не H5».

Как будет назваться новая модель пока неизвестно. Предположительно в новинке не будет рамной конструкции.

В основе внедорожника будет платформа с поперечным расположением мотора, а под капотом установят турбироваанные бензиновые агрегаты объёмом 1,5 и 2,0-литра.

Презентация модели должна состоятся в ближайшее время, а вот старт продаж внедорожника стоит ожидать ближе к осени.