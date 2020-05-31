«АвтоВАЗ» назвал новые скидки при покупке моделей Lada

С 1 июля начинают действовать новые программы, направленные на подержание рынка, среди которых продажа нового легкового авто сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения и трейд-ин на машины старше 6 лет.

Помимо этого, продолжают действовать программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

С завтрашнего дня покупатели могут получить 10% выгоды при покупке новой Lada, если по программе трейд-ин будет сдана машина старше 6 лет, но при условии, если клиент владел этим автомобилем более 1 года.

Новые программы действуют на весь модельный ряд «АвтоВАЗа».