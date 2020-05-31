Toyota начала продажи самого мощного варианта Toyota RAV4 Prime

Toyota еще в прошлом году представила самую мощную версию RAV4 Prime, оснащенную 306-сильной гибридной установкой.

На рынке США дилеры Toyota начали прием заказов на RAV4 Prime. В этом кроссовере установлен 2,5-литровый ДВС и два электрических мотора, расположенных по одному на каждой оси.

Суммарная отдача силовой установки составляет 306 л.с. Установленной под полом батареи хватит на 68 км пробега без использования двигателя внутреннего сгорания. Аккумулятор новинки еще можно заряжать от сети.

В США Toyota RAV4 Prime оценили от 39 200 долларов. Для сравнения переднеприводная версия Toyota RAV4 с 2,5-литровый двигателем стоит 26 тыс. долларов.

В гибридной модели популярного кроссовера устанавливается адаптивный круиз-контроль, 18-дюймовый колесные диски, электропрвод пятой двери и кресла с электрорегулировками.

В качестве опции предлагают камеру кругового обзора, обогрев задних сидений и панорамную крышу.