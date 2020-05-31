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Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

Новости
31.05.2020 22:58
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Kia в следующем квартале представит новое поколение минивэна Carnival, который получит новый стиль с узкими фарами, увеличенными воздухозаборниками и светодиодными дневными огнями, размещенными в радиаторной решетке.

По данным зарубежного портала Carscoops, в новом поколении однообъёмника будут новые более качественные материалы и алюминиевые вставки, которые применят вместо глянцевого черного пластика.

Также для минивэна станут предлагать кожаные кресла, причем автопроизводитель намерен предложить кожу Nappa.

Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

Мультимедийная система в новой генерации Carnival будет позаимствована у текущей версии Sorento, а от нее же достанется и трансмиссия, в которой вместо рычага переключения передач используется шайба.

В целом Kia Carnival со сменой поколения станет более премиальным, чтобы конкурировать с Toyota Sienna.

Презентация корейского минивэна должна состоятся в следующем квартале. В конце года модель поступит в продажу в Южной Корее, а в начале следующего года минивэн привезут на американский рынок.

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