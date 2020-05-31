Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

Kia в следующем квартале представит новое поколение минивэна Carnival, который получит новый стиль с узкими фарами, увеличенными воздухозаборниками и светодиодными дневными огнями, размещенными в радиаторной решетке.

По данным зарубежного портала Carscoops, в новом поколении однообъёмника будут новые более качественные материалы и алюминиевые вставки, которые применят вместо глянцевого черного пластика.

Также для минивэна станут предлагать кожаные кресла, причем автопроизводитель намерен предложить кожу Nappa.

Мультимедийная система в новой генерации Carnival будет позаимствована у текущей версии Sorento, а от нее же достанется и трансмиссия, в которой вместо рычага переключения передач используется шайба.

В целом Kia Carnival со сменой поколения станет более премиальным, чтобы конкурировать с Toyota Sienna.

Презентация корейского минивэна должна состоятся в следующем квартале. В конце года модель поступит в продажу в Южной Корее, а в начале следующего года минивэн привезут на американский рынок.