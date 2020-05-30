Lada Granta стала фургоном с удлинённой колёсной базой

У обновленный Гранты появилась новая версия, а это фургон у которого имеется удлиненная грузовая платформа.

Разработкой новинки занимались специалисты нижегородской компании «Промтех», которая входит в список официальных кузовостроителей «АвтоВАЗа».

Для коммерческого фургона Гранты использовалась база удлинённой рамы, которая позволила уделить грузовую площадку. Грузоподъемность автомобиля не превышает 780 кг.

Стоит отметить, что коммерческой машину на базе Гранты в «Промтехе» выпустили впервые, так как ранее компания занималась созданием спецтранспорта на базе Ларгуса, если говорить об отечественных моделях.

Что касается фургона Lada Granta, то все подробности о проекте не раскрываются, в том числе неизвестно и во сколько он обойдется.