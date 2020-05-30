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Выкуп авто с выездом на осмотр: о преимуществах такого подхода

Авто советы
30.05.2020 10:40
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На автомобильном рынке российских мегаполисов услуги по выкупу авто с выездом пользуются большой популярностью. Что неудивительно — это прекрасная возможность быстро и легко продать свой автомобиль, в каком бы состоянии он ни находился.

Услуги по выкупу автомобилей сегодня предлагают многие компании. К кому обратиться? Это зависит от того, что именно для вас важно при продаже авто, машину какой марки, модели и в каком состоянии вы продаете. Купить хороший автомобиль — исправный, популярной марки — у вас согласится почти каждый.

Ситуация осложняется, если речь идет о проблемных транспортных средствах — далеко не все компании готовы выкупить автомобиль без документов и проконсультировать владельца транспортного средства без ПТС, как ему лучше действовать в его ситуации (например, иногда бывает выгоднее восстановить документ, чем потерять несколько процентов от стоимости машины).

Другие компании не предоставляют услуги по выезду. Если вы попали в ДТП где-нибудь в области и машина после аварии не на ходу, вам нужно либо вызывать эвакуатор, либо искать компанию, которая осуществляет выкуп авто с выездом на осмотр. При этом убедитесь, что в тот район, где находится ваш автомобиль, выезд осуществляется.

Выкуп авто с выездом на осмотр: о преимуществах такого подхода

О преимуществах сотрудничества с единой службой по выкупу ТС «Выкуп Авто»

Срочный выкуп авто с выездом к клиенту — это услуга, которая позволяет вам экономить свое время и свои нервы. А зачастую и деньги. Автомобиль попал в аварию где-то в области или заглох по пути? Вы утвердились в своем решении избавиться от своей машины и хотите сделать это как можно быстрее? Всего три шага отделяет вас от вашей цели.

Оставьте заявку на выкуп авто с выездом в область или по Санкт-Петербургу в нашей компании. Заявку оставить можно по телефону или на сайте. При желании вы можете выслать фотографии вашей машины, которые позволят нам определить примерную предварительную стоимость.

Выкуп авто с выездом на осмотр: о преимуществах такого подхода

Если предварительная стоимость выкупа автомобиля вас устраивает, наш эксперт по оценке автомобилей выедет по указанному адресу, чтобы провести окончательную оценку с учетом многих факторов. Наши эксперты проводят честную оценку, так что вы можете рассчитывать на максимально большую сумму — больше в СПб и области вам не предложит ни одна компания, занимается срочным выкупом авто с выездом.

Если стоимость вас устраивает, мы оформляем договор — для этого понадобится ваш паспорт и документы на машину (ПТС). При отсутствии ПТС мы проконсультируем вас по поводу ваших дальнейших действий. После заключения договора вы получаете деньги — наличными или переводом на указанную карту или счет.

Выкуп авто с выездом на осмотр: о преимуществах такого подхода

Мы осуществляем как выкуп дорогих авто с выездом, так и скупки бюджетных моделей, вне зависимости от состояния ТС. Обращайтесь!

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