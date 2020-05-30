Выкуп авто с выездом на осмотр: о преимуществах такого подхода

На автомобильном рынке российских мегаполисов услуги по выкупу авто с выездом пользуются большой популярностью. Что неудивительно — это прекрасная возможность быстро и легко продать свой автомобиль, в каком бы состоянии он ни находился.

Услуги по выкупу автомобилей сегодня предлагают многие компании. К кому обратиться? Это зависит от того, что именно для вас важно при продаже авто, машину какой марки, модели и в каком состоянии вы продаете. Купить хороший автомобиль — исправный, популярной марки — у вас согласится почти каждый.

Ситуация осложняется, если речь идет о проблемных транспортных средствах — далеко не все компании готовы выкупить автомобиль без документов и проконсультировать владельца транспортного средства без ПТС, как ему лучше действовать в его ситуации (например, иногда бывает выгоднее восстановить документ, чем потерять несколько процентов от стоимости машины).

Другие компании не предоставляют услуги по выезду. Если вы попали в ДТП где-нибудь в области и машина после аварии не на ходу, вам нужно либо вызывать эвакуатор, либо искать компанию, которая осуществляет выкуп авто с выездом на осмотр. При этом убедитесь, что в тот район, где находится ваш автомобиль, выезд осуществляется.

О преимуществах сотрудничества с единой службой по выкупу ТС «Выкуп Авто»

Срочный выкуп авто с выездом к клиенту — это услуга, которая позволяет вам экономить свое время и свои нервы. А зачастую и деньги. Автомобиль попал в аварию где-то в области или заглох по пути? Вы утвердились в своем решении избавиться от своей машины и хотите сделать это как можно быстрее? Всего три шага отделяет вас от вашей цели.

Оставьте заявку на выкуп авто с выездом в область или по Санкт-Петербургу в нашей компании. Заявку оставить можно по телефону или на сайте. При желании вы можете выслать фотографии вашей машины, которые позволят нам определить примерную предварительную стоимость.

Если предварительная стоимость выкупа автомобиля вас устраивает, наш эксперт по оценке автомобилей выедет по указанному адресу, чтобы провести окончательную оценку с учетом многих факторов. Наши эксперты проводят честную оценку, так что вы можете рассчитывать на максимально большую сумму — больше в СПб и области вам не предложит ни одна компания, занимается срочным выкупом авто с выездом.

Если стоимость вас устраивает, мы оформляем договор — для этого понадобится ваш паспорт и документы на машину (ПТС). При отсутствии ПТС мы проконсультируем вас по поводу ваших дальнейших действий. После заключения договора вы получаете деньги — наличными или переводом на указанную карту или счет.

Мы осуществляем как выкуп дорогих авто с выездом, так и скупки бюджетных моделей, вне зависимости от состояния ТС. Обращайтесь!