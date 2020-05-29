УАЗ «Профи» получил новую модификацию

Ульяновский автозавод рассказал о новинке, которая уже доступна для покупки россиянам.

Новинкой стала модификация УАЗ «Профи», созданная для транспортировки и подъема ремонтной бригады с инструментом на высоту до 14,2 метра.

В первую очередь специальную версию разрабатывали для городских коммунальных служб, а сделал ее партнер компании «Рускомтранс».

Отмечается, что новинка имеет компактный размеры, что обеспечивает ей маневренность. За устойчивость отвечает четыре аутригера, компактный опорный контур которых позволяет установить АГП-15РТ в пределах одной дорожной полосы.

Еще заявлена стрела подъемника типа ZED 15.2 производства компании CTE S. p. a. (Италия). Она имеет шарнирный механизм и выдвижную телескопическую секцию с возможностью поворота на 360 градусов.

Рабочая платформа в новой версии УАЗ «Профи» составляет 1400x700x1100 мм, а грузоподъемность 230 кг. Что касается двигателя, то машина получила 2,7-литровую установку с отдачей 150 л.с., пару которой составляет механика.