Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором

Этот автомобиль скоро переживет смену поколений и судя по обнародованным данным, он уже не будет настоящим внедорожником, а станет кроссовером, в котором к тому же предложат и вариатор.

В основе модели расположится платформа TNGA, которая предполагает использование не только обычных ДВС, но и гибридных установок.

В линейке Toyota Land Cruiser Prado предложат 2,5-литровым 205-сильным двигателем с крутящим моментом 250 Нм, пару которому составит Direct Shift CVT.

Кроме этого, автомобиль будет комплектоваться и турбированным дизельным мотором объёмом 2,8 литра. Его мощность составит 177 л.с.

Что касается внешности, то новый Toyota Land Cruiser Prado получит измененный дизайн, а в списке его оборудования появится система полуавтономного управления, интелектуальная система предотвращения столкновения, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

По предварительным данным, премьера нового Land Cruiser Prado состоится в августе 2022 года.