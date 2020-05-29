Названа дата дебюта обновлённого внедорожника Toyota Fortuner

Японский внедорожник после обновления будет иметь измененную внешность и салон, а вот в техническом плане изменений не планируется.

Как стало известно, обновленный внедорожник Toyota Fortuner будет представлен в Таиланде, а сама премьера назначена на 4 июня.

Стоит отметить, что внешность автомобиля после обновления уже не является секретом, так как ранее в Сети публиковали снимки модели без камуфляжа.

Toyota Fortuner получил обновление по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика. В салоне, как ожидается, появится новая мультимедийная система и новые варианты оформления.

В списке оснащённости автомобиля будет немало современных систем безопасности и помощи водителю, а также функций и опций.