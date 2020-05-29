Французская компания намерена уже в следующем году подготовить и представить новую модель.

Как стало известно зарубежным журналистам, Citroen в 2021 году выпустит новый флагманский седан, нацеленный на конкуренцию с моделями от Audi и BMW.

Также стали известны и первые подробности о развитии проекта. Так, сообщается, что основой для флагмана станет платформа EMP2, уже используемая в таких моделях как Peugeot 508 и DS 9.

Сейчас в компании работают над дизайном салона автомобиля, тогда как в моторной гамме ожидаются не только бензиновые и дизельные ДВС, но и гибридная установка.

Первым рынком, где появится новинка, станет Китай, а затем уже седан предложат и в других странах.