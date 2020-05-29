В России появились «заряженные» Audi S6 и Audi S7 Sportback

Российский офис Audi недавно объявил о старте приема предварительных заказов на новые «заряженные» Audi S6 и Audi S7 Sportback.



Седаны и лифтбеки на российском рынке представлены с бензиновым битурбированным двигателем объёмом 2,9 литра.

Эта силовая установка разрабатывалась совместно с Porsche. Такой же двигатель предлагают для моделей в США, при этом в Европе они представлен с дизельным агрегатом.

Мощность бензинового мотора в Audi S6 и Audi S7 Sportback составляет 450 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 600 Нм.

В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая КП и полноприводная система quattro. Седан с таким ДВС разгонится до сотни за 4,5 секунды, а разгон лифтбека будет осуществляться за 4,6 секунды. Максимальная скорость составит 250 км/ч.

Audi S6 в России оценили в 5 972 000 рублей и уже за эти деньги в списке оснащенности будет салон с отделкой сидений кожей и замшей, электрический привод передних сидений, климат-контроль на четыре зоны, аудиосистема Bang & Olufsen, светодиодные фары, а также колесные диски на 20 дюймов и многое другое.

Лифтбек Audi S7 Sportback представлен по цене от 7 041 000 рублей и оснащенность его, как у предыдущей модели.