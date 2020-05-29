Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар

В частности, речь идет о системе HPD, которая, как рассказали создатели, уже полностью готова к использованию.

По сути это коробка передач и она уже доступна для предварительного заказа по цене 6,4 тыс. фунтов стерлингов, а это около 560 тыс. рублей.

Система имеет 109-сильный двигатель, дополнительную систему охлаждения, а также дифференциалы высокого трения.

При этом батарея не включена в стоимость и ее предлагают купить отдельно. Весит вся система порядка 50 килограмм. HPD можно устанавливать как на переднеприводную, так и на зеднеприводную машину.

Сам корпус системы может иметь защиту от влаги. Как говорят в Swindon Powertrain им уже поступило более 400 тыс. заказов на новинку, поставки которой запланированы ближе к сентябрю.