В Минпромторге назвали лучшее время для покупки машин

В Министерстве промышленности и торговли рассказали, когда будет лучшее время для покупки нового автомобиля.

Как говорят в ведомстве, они ожидают, что после снятия ряда ограничений из-за коронавируса, будет наблюдаться рост продаж новых автомобилей.

Наряду с этим автомобильные предприятия смогут нарастить объёмы производства.

Именно период после снятия ограничений будет наиболее благоприятным для покупки машины, так как именно в этом период компании начнут делать выгодные предложения.

К тому же планируется провести совещание, по итогам которого будут приняты решения о запуске программ по поддержке производства и продажи новым авто.

Стоит отметить, что пока продажу машин осуществляют в 42 регионах РФ, а с 1 июня начнут работать автодилеры в Москве.