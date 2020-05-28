Названы 5 самых популярных в России новых пикапов

Аналитики агентства «Автостат» рассказали о самых продаваемых пикапах на первичном рынке за прошлый месяц.

В апреле, как сообщили в агентства, россияне купили 529 новых пикапов, а этот результат оказался на 41% меньше, чем годом ранее.

Лидером по продажам в сегменте пикапов в апреле стал Toyota Hilux, реализованный в количестве 175 экземпляров.

Второй результат показал УАЗ Пикап, который разошелся тиражом в количестве 154 единиц. В тройке лидеров расположился Mitsubishi L200.

Его объёмы продаж составили 114 штук. Следующие две строчки рейтинга достались Isuzu D-Max и Volkswagen Amarok, но они были проданы в количестве 27 и 25 экземпляров соответственно.

Что касается продаж новых пикапов за первые четыре месяца, то за этот период объёмы составили 3 010 ед., что меньше на 1%.

Лидерами стали Mitsubishi L200, Toyota Hilux, УАЗ «Пикап», Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class, которые заняли с первое по пятое места соответственно.