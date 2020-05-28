Объявлена дата продаж длиннобазной версии Hyundai Sonata

Hyundai в Китае продажи длиннобазного седана Sonata начнет в июле 2020 года, о чем сообщили местные профилирующие СМИ.

В длиннобазной версии Hyundai Sonata колесная база увеличена на 50 мм, а это позволило автопроизводителю увеличить пространство для задних пассажиров. Общая длина модели составляет 4 955 мм.

В салоне нового поколения длиннобазной версии есть некоторые изменения в сравнении с глобальной версией.

Так, цифровая панель приборов и дисплей мультимедийной системы объедены под одно стекло, в центральном тоннеле подстаканники спрятаны под сдвижной шторкой, а настройка климатической установки происходит через дополнительную сенсорную панель.

Hyundai Sonata в Китае предлагается с полуторалитровым 170-сильным турбомотором, который работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Также корейский седан доступен с 2,0-литровым атмосферным ДВС мощностью 150 л.с., и для него доступен шестиступенчатый «автомат».