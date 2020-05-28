Автомобили Ford научились убивать новый коронавирус

Американская компания совместно с учеными штата Огайо создала специальную функцию для автомобилей, предназначенных для службы в полиции, которая убивает вирусы и бактерии.

Полицейские внедорожники, выпущенные с 2013 года получают обновление, которое устанавливается у дилеров.

Вместе с ним приходит функция, при активации которой система просит покинуть салон и прогревает его до 56 градусов на протяжении определенного времени.

После прогрева активируется кондиционер, и охлаждает салон.

56 градусов достаточно для того, чтобы убить до 99% бактерий и вирусов, в том числе при такой температуре гибнет и коронавирус.