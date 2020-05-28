Для тех, кто любит скорость и комфорт: обзор самого мощного самоката KUGOO

Если для «мелких перебежек» можно довольствоваться маломощным электросамокатом, то для бездорожья нужен полный привод. В условиях плохих дорог, а также на высокоскоростных трассах идеально себя показывает Kugoo G1 – модель самокатов с двумя мотор-колесами, по 1000 Вт каждое. Два вида покрышек позволяют адаптироваться под любую дорогу, а броская внешность не оставит равнодушным.

Детально об одном из лучших мощных самокатов современности читайте в статье.

Агрессивный и крутой самокат

Kugoo G1 – это достаточно нелегкий агрегат, однако он легко складывается и беспроблемно перевозится в багажнике авто. В отличие от собратьев по серии, в нем вообще нет хлипких элементов, что не может не радовать. Руль фиксируется на удобной высоте при помощи качественного крепления.

Пользователь может выбрать один из двух типов покрышек:

внедорожные – широкие, с глубоким протектором, для езды по плохим путям;

шоссейные – более узкие, предназначенные для асфальта и городских тротуаров.

Размер колес составляет 10 дюймов.

Технические параметры:

скорость – до 60 км/час;

ресурсный аккумулятор – 18 200 мАч;

максимальный пробег – 60 км;

максимальная нагрузка – 150 кг.

Внушительные показатели, согласитесь. Ощущения, которые получаешь, катаясь на самокате, несопоставимы ни с чем!

Управление и езда

Мощный электросамокат Kugoo G1 заводится ключом. А это значит, что пока вы отойдете по своим делам, технику никто не сможет завести. Разве что – унести, но и для таких случаев можно докупить замок-трос, зафиксировав устройство в месте парковки.

Изначально на дисплее высвечивается уровень заряда. Кнопка Mode переключает между параметрами скорости, зарядки и километража. Сам экран отлично просматривается даже под ярким солнцем.

Под левой ручкой есть две специальные кнопки.

Желтая – «ECO TURBO» – режим, исключающий интенсивный разгон. Устанавливается для простой плавной езды без каких-либо резких маневров. Оптимальный вариант для передвижения в пробках и по дороге, где много светофоров и нужно останавливаться.

Вишневая – «SINGLE DUAL» – кнопка, которая включает дополнительное переднее колесо, активируя полный привод. Режим используется на дорогах типа шоссе, где нет ям и изъянов.

С места самокат очень резвый, быстро набирает обороты. Тяговый момент доступен с самого начала, благодаря чему можно запросто «дергать» авто на светофорах. В этом плане у него практически нет конкурентов. Кажется, что во время набора скорости труба руля буквально гнется!

В процессе эксплуатации Kugoo G1 не скрипит, не стучит, люфты отсутствует – подвеска отлично все отрабатывает, обеспечивая максимальный комфорт езды.

Дисковая тормозная система отлажена до идеала, не издает скрипов и прочего шума. Пользователь может быть уверен, что в нужный момент она точно сработает.

Немного об апгрейдах

Стандартный свет, который идет в комплекте с самокатом Kugoo G1, недостаточный для полного мрака. Но это не беда! Конфигурация данной техники позволяет добавить какую-нибудь фару или прожектор.

Для еще большего комфорта во время езды устройство дополняется сидением. Как это сделать, знают в любом сервисе.

Kugoo G1 – «космический» электросамокат, катаясь на котором можно не переживать о кочках, камнях или о каких-то подъемах. Высокая скорость и пробег позволяют преодолевать большие расстояния, а широкая дека – стоять прочно и быть в полной безопасности. На таком агрегате легко объехать заторы и стоящий транспорт, чего не скажешь о мототехнике.