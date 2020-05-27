Появились первые «живые» снимки нового Lada Largus

В Сети распространили фотографии обновленной версии модели Lada Largus, работы над которым уже начались.

Точные сроки выхода обновленного Ларгуса пока неизвестны, а между тем «АвтоВАЗ» уже начал тестировать автомобиль.

Именно тестовый прототип и заметили на дорогах. Он создавался на базе грузового фургона, а его передняя часть тщательно скрыта под камуфляжной пленкой.

Новый Lada Largus так же как и другие модели, получит дизайн в фирменном Х-стиле, а вот в салоне ожидается появление новых сидений, передней панели, а также комбинации приборов.

Изменений в моторной гамме не ожидается. Презентация фейслифтингового Lada Largus может состояться уже в конце лета, а осенью ожидается начало продаж.



