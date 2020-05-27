Популярный на российском рынке кроссовер получил обновленные ценники в начале мая и вот произошло второе удорожание.
Hyundai Creta подорожал во второй раз за май
На изменение цен кроссовера обратили внимание журналисты сайта Wroom.ru, которые сообщили, что Hyundai Creta подорожал во второй раз за месяц и на этот раз ценники выросли на 7 тыс. рублей.
Теперь начальная комплектация автомобиля предлагается по цене о982 тыс. рублей, а дорогая комплектация обойдется в 1 399 000 рублей.
Кроме этого кроссовера прибавили в цене и такие модели как Sonata и Tucson. Комплектации этих автомобилей стали дороже на 10 тыс. рублей.
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