Hyundai Creta подорожал во второй раз за май

Популярный на российском рынке кроссовер получил обновленные ценники в начале мая и вот произошло второе удорожание.



На изменение цен кроссовера обратили внимание журналисты сайта Wroom.ru, которые сообщили, что Hyundai Creta подорожал во второй раз за месяц и на этот раз ценники выросли на 7 тыс. рублей.

Теперь начальная комплектация автомобиля предлагается по цене о982 тыс. рублей, а дорогая комплектация обойдется в 1 399 000 рублей.

Кроме этого кроссовера прибавили в цене и такие модели как Sonata и Tucson. Комплектации этих автомобилей стали дороже на 10 тыс. рублей.