Какая часть автомобильного рынка быстрее всего придет в себя после очередного экономического кризиса?

Пандемия нового вируса, падение мировых цен на «черное золото» и другие события 2020 года привели к тому, что практически во всех странах мира остановилась промышленность. Как сообщает портал http://mmr.net.ua/ это не могло не спровоцировать очередной экономический кризис, который затронул в том числе и производство автомобилей.

Какой сегмент автомобильной отрасли восстановится первым?

Сегодня мы постараемся разобраться в том, что же случится, когда всеобщая истерия закончится: какие транспортные средства будут разлетаться как «горячие пирожки», а какие авто будут пылиться в томительном ожидании своего хозяина.

Эксперты из европейских стран уверены в том, что быстрее всего придут в себя после очередного экономического кризиса компактные кроссоверы B-класса. Их мнение доказывает тот факт, что уже сейчас выпускается очень много новинок в этом классе и что люди делают предзаказы на них. Еще одним подтверждением этих слов являются результаты исследований, проведенных такими авторитетными компаниями, как JATO Dynamics и LMC Automotive.

В Украине станет больше небольших внедорожников

Специалисты из указанных выше организаций отмечают, что в Украине небольшие внедорожники постепенно приходят на смену малолитражкам. Одной из причин называется то, что автоконцерны зарабатывают на них более серьезные суммы.

На сегодняшний день объем продаж компактных кроссоверов B-класса составляет около 2 миллионов. По этому показателю они занимают третье место.

Самые доступные небольшие внедорожники в Украине

Если проанализировать статистическую отчетность официальных дилерских центров за первый квартал текущего года, то станет видно, что самыми продаваемыми (и, значит, самыми доступными) небольшими внедорожниками в Украине являются:

VW T-Roc;

Renault Captur;

VW T-Cross;

Dacia Duster;

Hyundai Kona;

Opel Crossland X

Peugeot 2008;

Seat Arona;

Citroen C3 Aircross

Ford Puma (новая модель).

Список составлен в порядке убывания объема продаж. Т.е., самый продаваемый автомобиль — VW T-Roc.

Президент автоконцерна Ford в Европе в одном из интервью заявил, что даже сейчас, когда карантинные меры продолжают действовать в некоторых государствах, их компания получает рекордно большие заказы на новую модель Ford Puma.

Таким образом, имеет смысл присмотреться к одному из перечисленных выше кроссоверов B-класса и приобрести его на выгодных условиях.