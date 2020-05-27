Какой автомобиль выбрать под такси?

Для получения максимального дохода от работы таксистом крайне важно подобрать подходящий для данных целей автомобиль. При решении этой проблемы необходимо учитывать, в каком сегменте рынка будут оказываться услуги.

Такси эконом-класса

Предоставляемые такси эконом-класса услуги ориентированы на клиентов, желающих быстро попасть в нужное место за небольшие деньги. Для обслуживания в данном сегменте рынка подходят небольшие авто, потребляющие немного топлива. На сайте https://tvoe-taksi.ru/catalog/ представлены интересные модели автомобилей для такси. В число таких авто входят следующие:

Daewoo Nexia. Эти авто относятся к самой низкой ценовой категории, купить такую машину на вторичке в хорошем состоянии можно за 150 т. р.

Renault Logan. Данная французская автомашина оснащена механической КПП, чрезвычайно надежным мотором и легко переносящей ухабы и ямы подвеской. Купить ее на вторичном рынке можно за 150-200 т. р.

Volkswagen Polo. Данный немецкий автомобиль выделяется комфортностью, отличной отделкой салона, а также высокой надежностью. Стоимость такой машины на вторичке начинается от 300 т. р.

Hyundai Solaris. Данный недорогой южнокорейский седан пользуется большой популярностью у людей с невысокими доходами. Он отвечает всем современным стандартам. Исходя из состояния такой машины, ее можно купить, заплатив от 330 т. р. до 600 т. р.

Такси бизнес-класса

В данном рыночном сегменте используются авто, стоящие больше, чем машины эконом-класса, но меньше, чем автомобили премиум-класса. Машина под такси бизнес-класса должна иметь привлекательный внешний вид. Для работы в данном сегменте подходят следующие машины:

Toyota Camry. Для работы такси бизнес-класса надо приобрести относительно новую машину, за которую на вторичке придется заплатить не меньше 900 т. р.

Hyundai Genesis. Исходя из возраста и комплектации, этот корейский седан на вторичке стоит от 1000 т. р. до 1500 т. р.

Mercedes E-Class. На вторичном рынке этот классический седан можно приобрести за 850 т. р.

BMW 5-series. Купить этот престижный удобный автомобиль на вторичном рынке можно за 650 т. р.

Количество марок машин, используемых для работы таксистом, очень велико. Основным критерием при их выборе служит высокая надежность. Данное требование объясняется большим пробегом, который на них планируется совершить.