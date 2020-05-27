Тюнеры сделали из электромобиля Tesla Model 3 кабриолет

Они из популярного седана Model 3 сделали кабриолет с мягкой крышей, которая к тому же не убирается в багажный отсек.

В Newport Convertible Engineering ранее кабриолет делали из Model S, а теперь очередь дошла и до Model 3.

В ней полностью убрали крышу, отставили центральные стойки и соединили их перекладиной, которая служит дополнительной опорой для крыши и увеличивает жесткость кузова кабриолета.

Несмотря на изменения специалисты оставили в Model 3 все датчики, которые отвечают за работу автопилота.

Для переделки из седана Model 3 в кабриолет компании Newport Convertible Engineering нужно два-три месяца.

Все работы оценивают в 30-40 тыс. долларов без учета стоимости автомобиля.