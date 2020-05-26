Появились фото купеобразного кроссовера Volkswagen Tiguan

Новую модель уже давно тестируют в Китае, и она ранее уже неоднократно попадалась в камеры фотошпионов.

В этот раз Tiguan с покатой крышей заметили без камуфляжной пленки. При этом автопроизводитель постарался свой будущий кроссовер замаскировать под кросс-купе Changan CS85.

От него купеобразному Tiguan достались задние фонари и некоторые решения в передней части. Но несмотря на такой камуфляж можно увидеть, что оптика и радиаторная решетка в будущей новинке будет от посвежевшего Tiguan.

Фотографий салона купеобразного кроссовера пока нет. Ожидается, что он не будет отличаться от салона рестайлингового немецкого кроссовера.

Предположительно, под капотом купеобразного Tiguan будут устанавливать бензиновые 1.4 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI и дизельный 2.0 TDI. Ожидаются еще гибридные версии «паркетника» и «заряженная» R-версия.