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Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально

Новости
26.05.2020 14:03
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Модель Kia Rio в кузове хэтчбек дебютировала на европейском рынке, где теперь автомобиль называется умеренным гибридом.

Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально
Чтобы соответствовать жестким экологическим нормам, в компании Kia решили оснастить хэтчбек «мягкой гибридной установкой».

Впрочем, обычные ДВС тоже представлены в моторной гамме. Обновленная версия автомобиля теперь имеет слегка измененную внешность, расширенную цветовую гамму, а также колесные диски нового дизайна на 16 дюймов.

В салоне установили новую мультимедийную систему Phase II UVO Connect с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а список оборудования пополнился новыми системами безопасности и помощи водителю.

В моторной гамме литровый двигатель Smartstream будет работать с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом. В результате выбросы углекислого газа удалось снизить на 8,1–10,7%.

Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально

Также в линейке двигателей будет турбодвигатель мощностью 100 л.с. и объёмом 1,0 литр, а также 1,2-литровый агрегат с отдачей 84 л.с.

Среди трансмиссии предложат 6-ступенчатую механику, преселективную роботизированную КП или 5-скоростную механику.

В продаже обновленный хэтчбек Kia Rio появится во третьем квартале года, а ближе к старту продаж будут названы цены и комплектации.

Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально

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