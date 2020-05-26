Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально

Модель Kia Rio в кузове хэтчбек дебютировала на европейском рынке, где теперь автомобиль называется умеренным гибридом.



Чтобы соответствовать жестким экологическим нормам, в компании Kia решили оснастить хэтчбек «мягкой гибридной установкой».

Впрочем, обычные ДВС тоже представлены в моторной гамме. Обновленная версия автомобиля теперь имеет слегка измененную внешность, расширенную цветовую гамму, а также колесные диски нового дизайна на 16 дюймов.

В салоне установили новую мультимедийную систему Phase II UVO Connect с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а список оборудования пополнился новыми системами безопасности и помощи водителю.

В моторной гамме литровый двигатель Smartstream будет работать с 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом. В результате выбросы углекислого газа удалось снизить на 8,1–10,7%.

Также в линейке двигателей будет турбодвигатель мощностью 100 л.с. и объёмом 1,0 литр, а также 1,2-литровый агрегат с отдачей 84 л.с.

Среди трансмиссии предложат 6-ступенчатую механику, преселективную роботизированную КП или 5-скоростную механику.

В продаже обновленный хэтчбек Kia Rio появится во третьем квартале года, а ближе к старту продаж будут названы цены и комплектации.