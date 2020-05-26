Интересные седаны класса Б, на которые стоит обратить внимание

Седан – наиболее популярный вариант автомобиля среди большинства людей. Все мы стремимся иметь в семье компактную, но в то же время вместительную машину, на которой можно отправиться как на работу, так и на отдых с большой компанией. Седан в этом плане отличается многими достоинствами, при этом на рынке представлены многие модели, которые стоят достаточно небольшие деньги.

Десятки производителей предлагают на выбор многие варианты седанов на любой вкус, поэтому покупатель может легко запутать среди такого большого многообразия. Рассмотрим некоторые стоящие модели, на которые есть смысл обратить внимание.

КИА РИО

Модель КИА РИО будет отличным приобретением для человека, которого интересует красивое авто, способное выполнять задачи как семейного автомобиля, так и деловой рабочей лошадки. Вот лишь некоторые достоинства данного транспортного средства:

Привлекательный дизайн. Авто имеет все черты спортивного болида, поэтому ездить на нем, значит постоянно привлекать к себе внимание других водителей и пешеходов. Производитель предлагает многие расцветки для кузова, поэтому Вы легко подберете свой любимый оттенок;

Мощная начинка, позволяющая ездить как по ровненькому городскому асфальту, так и по умеренному бездорожью. Вам не придется идти на компромиссы и пытаться ездить лишь по одному типу дорог;

При вместительном салоне и багажнике машина отличается компактными размерами. Благодаря этому водитель тоже получает немало преимуществ.

Автомобиль очень интересный и достаточно свежий, поэтому на него однозначно стоит присмотреться.

Volkswagen Polo V

Классика жанра — Volkswagen Polo. Эта машина уде многие годы пользуется невероятной популярностью у населения в силу ценовой доступности и приличной комплектации. Вот лишь некоторые ее достоинства:

Красивый внешний вид, который сразу узнается;

Компактные габариты. Это важное достоинство машины, ведь оно помогает минимизировать проблемы на парковке, не требует большого гаража;

Достаточная мощность, на которой можно легко колесить по любой местности.

Также из седанов класса Б можно отметить такие неплохие машины, как Ford Fiesta Mk7, Peugeot 208 I, ставшую классикой Škoda Rapid I и другие модели. Все они по-своему очень интересны и позволяют получать от езды максимальное удовольствие. Вам остается только узнать о каждой указанной машине подробнее и сделать свой выбор.