Volkswagen объявил цены на новую Jetta для России

Как и сообщалось ранее, Volkswagen в мае объявил цены на новую Jetta для России и начал прием заказов на автомобиль, который сертифицировали еще в прошлом году.



Новое поколение седана представлено на российском рынке с двумя силовыми установками.

Первая имеет мощность 110 л.с. и комплектуется пятискоростной механикой, а вторая выдает 150 л.с., работая с 6-скоростным автоматом.

Такая же КП доступна и для базового мотора. В версии с механикой минимальная стоимость седана составляет 1 485 000 рублей, а с автоматической трансмиссией цена будет уже 1 545 000 рублей.

В минимальной комплектации уже есть 16-дюймовые колесные диски, светодиодные фары и задние фонари, атермальные стекла, водительское сидение с регулировкой, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, а также дополнительная защита двигателя снизу и ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

Что касается самой дорогой комплектации седана, то она обойдется в 1 860 000 рублей. Также стоит отметить, что на российский рынок новую Jetta поставляют с завода в Мексике.