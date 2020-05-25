Перевозка контейнеров автотранспортом – одна из наиболее актуальных услуг на сегодняшний день, поскольку многие грузы транспортируются именно в стандартных контейнерах, что обеспечивает высокую сохранность содержимого.

Перемещение контейнеров на длительные расстояния поручаются фирмам, которые предоставляют в аренду спецтехнику для перевозки. Клиенту, которому понадобилась аренда трала в СПб, необходимо заключить договор на перевозку со специалистами. Со стороны заказчика важно предоставить информацию о:

о типе, весе и габаритах перевозимого груза;

о сроках, отведенных на перевозку;

об особенностях территории места стоянки и места разгрузки объекта, а также о наличии свободных подъездов.

Если клиент владеет исчерпывающей информацией, то он может воспользоваться услугами сотрудников компании и пригласить их лично осмотреть технику. Когда данные о перевозимом оборудовании собраны, необходимо подобрать трал, который будет отвечать всем запросам и возможностям. Существует несколько типов низкорамников, однако чаще всего используется платформа, высота которой не превышает 80 см. Это позволяет беспрепятственно погрузить объект на трал по спущенным трапам.

Перед переездом специалисты рекомендуют снять с груза все подвижные детали, если такие имеются. Контейнеры на низкорамнике закрепляются при помощи тросов, цепей. Крепежные работы выполняются исключительно сотрудниками компании.

После того как выбор транспорта был согласован с заказчиком, логисты разрабатывают маршрут передвижения трала. При формировании плана проезда учитывается ряд моментов:

по возможности выбираются трассы с наименьшей плотностью потока; время передвижения подбирается так, чтобы дорога была загружена минимально; тщательно изучаются все инженерные сооружения, которые могут стать препятствием для проезда, к примеру, мосты, тоннели.

Как только разработка маршрута подходит к концу, клиенту необходимо обратиться в местные транспортные службы для получения разрешения на проезд. В отдельных случаях сотрудники ГАИ могут сопровождать трал, чтобы избежать дорожных происшествий.

Наша компания гарантирует, что все работы по погрузке, перевозке и выгрузке контейнеров проводится в установленные сроки и в полном соответствии с условиями заключенного договора. Мы дорожим репутацией и нашими клиентами!