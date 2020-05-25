Компания Rolls-Royce анонсировала дорогущий игрушечный Cullinan

Rolls-Royce своим клиентам предлагает приобрести внедорожник Cullinan в масштабе 1:8, причем стоимость игрушки превышает цену настоящего кроссовера от корейской компании.

Британская компания игрушечный Cullinan оценила от 17 тыс. долларов, но это только в «базовой» версии, так как за эксклюзивные решения клиенту придется доплачивать.

В результате самая дорогая версия копии обойдется в 33 тыс. долларов – 2,4 млн рублей.

В Rolls-Royce отметили, что все коллекционные игрушки собирают вручную, и на один экземпляр нужно около 450 часов.

При заказе копии клиент может выбрать цвет кузова, отделочные материалы их фактуру и цвет прострочки кожаных кресел.

Моделька полностью повторяет оригинальный роскошный внедорожник. Даже под капотом установлена копия V-образного 12-цилиндрового мотора, а в дверях размещены миниатюрные зонтики.

Rolls-Royce Cullinan в масштабе 1:8 будет поставляться на специальной подставке.