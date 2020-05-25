Появились патентные изображения нового кроссовера Haval

Бренд Haval запатентовал внешность нового кроссовера, однако в базе регулятора запатентованный автомобиль не имеет эмблем и шильдиков.

Предположительно, компания регистрирует нового поколение Haval H6, но если это действительно он, то революционного дизайна, как обещали в компании, автомобиль не получил.

Ожидается, что дебют кроссовера состоится летом. Пока известно, что в новом Haval H6 будет установлен 1,5-литровый двигатель, который в зависимости от версии получит отдачу 163 или 183 л.с.

Полноприводная версия в модели вряд ли появится, а вот появление гибридной модификации вполне вероятно. Никакие другие подробности об автомобиле пока раскрывают.