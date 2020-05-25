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Появились патентные изображения нового кроссовера Haval

Новости
25.05.2020 17:28
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Бренд Haval запатентовал внешность нового кроссовера, однако в базе регулятора запатентованный автомобиль не имеет эмблем и шильдиков.

Предположительно, компания регистрирует нового поколение Haval H6, но если это действительно он, то революционного дизайна, как обещали в компании, автомобиль не получил.

Ожидается, что дебют кроссовера состоится летом. Пока известно, что в новом Haval H6 будет установлен 1,5-литровый двигатель, который в зависимости от версии получит отдачу 163 или 183 л.с.

Полноприводная версия в модели вряд ли появится, а вот появление гибридной модификации вполне вероятно. Никакие другие подробности об автомобиле пока раскрывают.

Появились патентные изображения нового кроссовера Haval Появились патентные изображения нового кроссовера Haval Появились патентные изображения нового кроссовера Haval Появились патентные изображения нового кроссовера Haval

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