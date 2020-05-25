Mercedes-Benz показала первый тизер нового седана S-Class



Сегодня автопроизводитель опубликовал первый тизер автомобиля, на котором показана оптика, бампер, а также рисунок переднего бампера.

Судя по изображению фары в модели будут матричные, но вероятно их предложат для топовых версий, тогда как в начальных комплектациях будут установлена диодная оптика.

Со сменой поколений у седана изменится и линейка двигателей, в которой появятся электрифицированные установки, а еще для автомобиля будут доступны новые полуавтономные системы помощи водителю.

Еще достоверно известно, что в новом поколении S-Class уже не будет моделей в кузове купе и кабриолет.