Компания Mercedes-Benz начала тизерную кампанию, анонсируя скорую презентацию нового поколения S-Class.
Mercedes-Benz показала первый тизер нового седана S-Class
Сегодня автопроизводитель опубликовал первый тизер автомобиля, на котором показана оптика, бампер, а также рисунок переднего бампера.
Судя по изображению фары в модели будут матричные, но вероятно их предложат для топовых версий, тогда как в начальных комплектациях будут установлена диодная оптика.
Со сменой поколений у седана изменится и линейка двигателей, в которой появятся электрифицированные установки, а еще для автомобиля будут доступны новые полуавтономные системы помощи водителю.
Еще достоверно известно, что в новом поколении S-Class уже не будет моделей в кузове купе и кабриолет.
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