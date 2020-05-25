Китайский аналог Aurus Komendant в лице Hongqi E-HS9 появился на фото

Компания Hongqi практически неизвестна за пределами Китая. Бренд входит в группу FAW и с 1958 года выпускает роскошные автомобили для чиновников КНР.

Hongqi сейчас готовит большой кроссовер, который сможет конкурировать с Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.

Его скорее всего не будут поставлять за пределы КНР, но купить его смогут все желающие, так как это будет массовая модель.

Большой кроссовер разработан на базе концепта, представленного в 2019 году на Франкфуртском мотор-шоу.

В салоне серийного роскошного кроссовера будут установлены большие сенсорные экраны, через которые происходит все управление системами автомобиля.

Известно, что размер колесной базы Hongqi E-HS9 составляет 3 250 мм, а общая длина — 5 200 мм. В движение роскошный кроссовер будет приводиться двумя электрическими моторами. На передней оси установят 215-сильный двигатель, а на задней 295-сильный электрический агрегат.

С такой силовой установкой Hongqi E-HS9 сможет разогнаться до первой «сотни» за четыре секунды. Тяговая батарея на 92,4 кВт·ч обеспечит запас хода до 600 км.

Напомним, над внешностью Hongqi E-HS9 работал дизайнер из компании Rolls-Royce. По слухам, Hongqi E-HS9 будет стоить от 480 до 550 тыс. юаней, что в пересчете составит от 4,8 до 5,5 млн рублей.