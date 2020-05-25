«Убийца Tesla» построил завод по выпуску электрокаров в пустыне Аризоны

Речь идет об американской компании Lucid Motors, руководителем которой является экс-сотрудник Tesla.

Речь идет о Питере Роулинсоне, занимавшего ранее должность главного инженера по проекту Tesla Model S.

Вице-президентом новой компании стал Питер Хоххолдингер, который ранее занимал должность вице-президента по производству на предприятии Tesla в Калифорнии.

Финансирует компанию саудовский Публичный инвестиционный фонд. Lucid Motors уже представила свой первый электрокар и недавно руководство компании сообщило о строительстве автопредприятия в пустыне штата Аризона.

Новый завод по выпуску электрокаров расположился на площади 6,7 гектара. Здание уже полностью возведено и все строительные работы завершили.

Сейчас на заводе занимаются монтажом оборудования. Запуск автомобилей в производство запланирован до конца года, а поставки организуют в следующем году.

Первой моделью Lucid Motors стал электромобиль Lucid Air, стоимость которого составит 100 тыс. долларов.