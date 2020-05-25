Renault готовит преемника Lada Largus

В Европе новый кросс-универсал будет предлагаться под маркой Dacia, а на российском рынке модели этой румынской компании предлагают с шильдиком Renault.

Dacia готовит новый кросс-универсал, который на рынке сменит Logan MCV и компактвэн Lodgy, пишет французское издание L’argus.

Новая модель в России в дальнейшем может стать приемником Largus. Разработкой практичного кроссовера занимаются специалисты Renault и Dacia.

Известно, что автомобиль станет семиместным, а в его основе будет лежать платформа CMF-B, тогда как большинство узлов и агрегатов позаимствуют у Logan третьего поколения.

Зарубежное издание отмечает, что новая модель Dacia в себе будет объединять практичность двух моделей — Logan MCV и Lodgy.

При этом новинка получит стильный дизайн кузова. Моторная гамма «пятидверки» скорее всего будет идентичная новым Logan и Sandero.

Речь идет об 1.0 и 1.3 TCe турбомоторах и турбированном дизельном 1.5 dCi. В дальнейшем могут выпустить и гибридную версию на базе 1,6-литрового бензинового мотора и трёхвальной коробки передач.