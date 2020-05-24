Чего не стоит опасаться при покупке подержанного автомобиля

Покупка подержанного авто у незнающего автолюбителя это целая проблема, ведь он вынужден обращается к своим друзьям, знакомым автовладельцам и специалистам, которые могут ему выбрать достойный автомобиль.

Но можно позвать всех вместе и в итоге выбрать машину, которая будет проблемной.

Специалисты рассказали, чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом, и в первую очередь пробега свыше 100 тыс. км.

Многие советуют выбирать подержанную машину с пробегом до 100 тыс. км, но тут нужно учитывать, где она эксплуатировалась.

Если это была столица РФ, то стоит учесть, что в этом регионе пробег может быть маленький за счет пробок.

То есть автомобиль большое время находится в пробках и двигается с низкой скоростью, при этом нарабатывается моторесурс больше чем у автомобилей, которые часто ездили за городом.

Именно поэтому всегда нужно учитывать, где в основном эксплуатировался автомобиль.

Также есть стереотип что стоит выбирать вновь окрашенную машину, но эксперты советуют остановить свой выбор на транспортном средстве, у которого еще заводское лакокрасочное покрытие, даже если видны сколы и царапины.

Вся причина кроется в том, что перед продажей автомобиля лакокрасочное покрытие могли восстанавливать неквалифицированные мастера, и через пару лет их некачественная работа проявится.

Также не стоит бояться приобретать автомобиль с дубликатом ПТС, и в этом случае просто стоит узнать, по какой причине его меняли.

Также есть застоявшийся стереотип, что автомобиль стоит брать только у автовладельца, и избегать перекупщиков, но сейчас существуют дилерские центры, которые предлагают подержанные автомобили, прошедшие все проверки.

А вот сомнительных небольших автосалонов, а также перекупщиков частников стоит остерегаться.

Последним стереотипом назвали покупку машины из корпоративного парка, которые часто выставляют на продажу после истечения гарантированного обслуживания.

Но тут стоит учитывать, что такие машины обслуживают у официальных дилеров и должна быть сервисная книга, в которой указаны все проделанные работы.

При этом стоит избегать авто, которые работали в таксопарках, так как они работали на износ.