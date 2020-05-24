Как оказалось, новый пикап Tesla Cybertruck имеет такие габариты, что в обычный гараж он не поместится.



В связи с этим к главе американской компании Илону Маску обратились с просьбой урезать габариты пикапа.

На это предложение Маск отреагировал положительно, сообщив, что размеры серийного автомобиля снизят на 3%, но позже оказалось, что требуется сокращение размеров на все 5%.

В результате Илон Маск заявил, что Tesla не будет урезать габариты пикапа Tesla Cybertruck, а вместо этого в дальнейшем просто выпустит новую модель более компактных размеров.

Напомним, что длина новинки составляет 5 900 мм, ширина – 2 003 мм, а высота – 1 900 мм.