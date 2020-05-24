Компания Nissan 28 мая расскажет о планах по реструктуризации своего бизнеса в Европе.
Nissan может отказаться от GT-R и 370Z в пользу кроссоверов
Пока же источники сообщают некоторые подробности, которые им удалось выяснить. Так, стало известно Nissan может отказаться от таких моделей как GT-R и 370Z, и возможно даже пикапа Navara. Эти автомобили могут исчезнуть из модельного ряда в скором времени.
Отказавшись от этих автомобилей, в компании намерены сосредоточится на более перспективных моделях сегмента кроссоверов.
То есть спорткары больше не являются одним из приоритетных направлений. Откажется компания и от нишевых моделей.
В результате на европейском рынке модельная линейка марки будет представлена только автомобилями Qashqai, Juke, X-Trail и Ariya.
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