Nissan может отказаться от GT-R и 370Z в пользу кроссоверов

Компания Nissan 28 мая расскажет о планах по реструктуризации своего бизнеса в Европе.

Пока же источники сообщают некоторые подробности, которые им удалось выяснить. Так, стало известно Nissan может отказаться от таких моделей как GT-R и 370Z, и возможно даже пикапа Navara. Эти автомобили могут исчезнуть из модельного ряда в скором времени.

Отказавшись от этих автомобилей, в компании намерены сосредоточится на более перспективных моделях сегмента кроссоверов.

То есть спорткары больше не являются одним из приоритетных направлений. Откажется компания и от нишевых моделей.

В результате на европейском рынке модельная линейка марки будет представлена только автомобилями Qashqai, Juke, X-Trail и Ariya.