Более 100 электромобилей в 2021 году намерены выпустить в Крыму

Эти электрокары собирается выпустить предприятие «Эльтавр», на котором реализован выпуск электрических машин.

В частности, как говорится в сообщении «ТАСС», ссылающегося на представителей компании, в этом году будет запущено производство электрических катамаранов, первых моделей коммунальной техники, поливомоечных электромашин.

Уже в следующем году предприятие организует выпуск электрических внедорожных багги, снегоходов, а также вездеходов на гусеницах.

В 2021 году планируется выпустить более 100 электромобилей, а выпускаемые на заводе электрокары сегодня распроданы до августа.

Техника завода «Эльтавр» является востребованной, а электромобили используется по большей части в туристической отрасли.

С 2017 года крымские электрокары стали основным видом транспорта на терренкурах национального парка «Кисловодский» в Ставропольском крае.