В России могут закрыться 90% автошкол из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса нового типа, а также экономического кризиса в стране на фоне ряда ограничений и карантинов, немало автомобильных школ могут прекратить свое существование.

Представители этой отрасли уже обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать автошколы, так как в противном случае в России могут закрыться 90% автошкол, сообщает «Коммерсант».

Он в свою очередь посоветовал воспользоваться налоговыми и другими льготами для социально-ориентированных НКО, однако попасть в такой реестр, как говорят представители отрасли, очень сложно.

Почти все автомобильные школы жалуются на отсутствие притока учеников, что привело к прекращению финансирования.

Резервы также уже исчерпаны, а платить зарплату нужно, как и вносить плату за аренду зданий и помещений.

По подсчетам Госавтоинспекции на территории РФ действует порядка 6,7 тыс. организаций, которые занимаются обучением водителей.