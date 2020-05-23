Обновленный спортивный седан Volvo S60 нового поколения

Обновленный автомобиль бизнес-класса, выпускаемый с 2001 года, Volvo S60 снова покоряет дороги. Высокая производительность бензинового двигателя объемом 2.0 гармонично сочетается с интуитивно понятным технологическим оснащением. Автоматическая коробка с восемью передачами обеспечивает безопасный и плавный ход. А продуманная ходовая часть обеспечивает комфортное вождение с контролем всех процессов. Стильный экстерьер и классический интерьер стал воплощением объединения в одном авто элегантности, утонченности, спокойствий, умиротворения.

Технологические особенности

Спортивный седан Volvo S60 – идеальный выбор автомобилистов, ценящих бескомпромиссный комфорт и повышенный уровень безопасности. Производительные моторы обеспечивают автомобильную динамику. А конструктивные элементы ходовой части дарят комфорт при езде в любых дорожных условиях.

Но отдельного внимания заслуживает технологическая оснастка автомобиля:

опция «мягкий капот»;

12-ти вольтовая розетка;

надежная система ABS;

разъемы bluetooth, открывающие возможность подключения телефона или потокового аудио;

режим автономного вождения;

ассистент сохранения полосы движения, активизирующий руль;

аудиосистема, отвечающая за включение радио, CD-проигрывателя, DVD.

Новый спортивный седан от компании Вольво подойдет активным и жизнерадостным автомобилистам, которые любят преодолевать препятствия на дороге и пользоваться высокими технологиями.

Вариации и комплектации

Официальный дилер Вольво в Харькове http://kharkiv.volvocarsdealer.com/ предлагает автомобиль в двух вариациях от производителя. Первая модификация Volvo S60 R-Design укомплектована дисками в 18 дюймов в цвете total black с матовым покрытием, обшитым натуральной кожей рулем, спортивными накладками на педалях. Система безопасности представлена воздушными подушками спереди и сбоку, надувными занавесами, системой WHIPS. Чувствовать себя комфортно в любое время года позволяет климат-контроль. Контролировать процессы вождения позволяет графическая приборная панель.

Седан в комплектации Inscription отличается наличием выхлопной трубы, подчеркивающей спортивную стилистику модели, возможность дистанционно управлять дверью багажника и стильным кожаным салоном. Особо комфортно здесь себя чувствуют пассажиры на задних сидениях, для которых предусмотрена продуманная система безопасности, удобные подстаканники, регулировка длины подушки сидения. Аристократичности интерьеру добавляют деревянные элементы с кожаной обшивкой.