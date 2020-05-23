Тысячи автомобилей Toyota оказались на стадионах в США

Как сообщили местные издания, на стадионах уже тысячи автомобилей японской марки, причем там есть как абсолютно новые машины, так и модели, использующиеся в каршеринговых и прокатных компаниях.

Новые автомобили там оказались, так как их не успели отгрузить дилерам из-за коронавируса.

Все машины находятся под открытым небом, а стадионы оказались идеальным вариантом для их размещения, так как они являются невостребованными из-за карантина и отмененных в связи с ним спортивных мероприятий.

В связи с тем, что склады Toyota уже переполнены, компания приняла решение арендовать эти стадионы.