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Ремонт электропроводки в автомобиле: особенности технологии, признаки неисправностей

Авто советы
23.05.2020 11:49
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Ремонт электропроводки в автомобиле: особенности технологии, признаки неисправностей

Современные авто отличаются усложненной системой электропроводки. Даже в новой машине рано или поздно электрика выходит из строя. Важно своевременно выявить признаки возникновения неисправностей и обратиться в автосервис, чтобы устранить неполадки. Первым тревожным «симптомом» становится сбой работы. Крайний случай – воспламенение в местах локализации неисправности. Регулярная диагностика авто позволит обезопасить себя и пассажиров.

Признаки неисправности автомобильной электропроводки

Несмотря на то, что отремонтировать высоковольтные провода зажигания и другие элементы проводки могут только профессионалы, некоторые выводы о состоянии транспорта автовладелец может сделать самостоятельно. К основным признакам неполадок в электросистеме относят:

  • запах горелого внутри салона;
  • появление небольших задымлений;
  • сбой в работе системы ABS;
  • нестабильную функциональность освещения;
  • проблематичный запуск силового агрегата (движка);
  • быстро разряжающаяся АКБ.

При выявлении хотя бы одного признака, следует в экстренном порядке обращаться к специалистам. При наличии инструмента, навыков ремонта, необходимых знаний можно приобрести ремонтный набор Cargen (или продукцию другого известного бренда), чтобы произвести восстановление электрики в домашних условиях.

Распространенные неисправности

Современная система автоэлектрики многокомпонентна и представлена многочисленными деталями, устройствами. Начиная элементами зажигания, предохранителями, заканчивая датчиками движения и приближения, блокировкой, автомобильным светом и т.д.

К числу наиболее распространенных поломок относят:

  • выход из строя аккумуляторной батареи из-за недостаточности электролита, корпусных повреждений, протечек и других причин;
  • обрывы аккумуляторных обмоток, неработоспособность реле, неработающий мост с диодами;
  • изнашивание подшипников или щеточек;
  • наличие деформированных участков электропроводки – появление окислений, обрывов, нарушение изоляционного слоя кабелей, возникновение замыкания.

Нередко из строя выходит современная электроника, что также становится причиной неисправности всей системы. Речь идет о неполадках в электротехнических приборах, устройствах, проводниках, конденсаторах и т.д. Каждая модель авто обладает своими технологическими и конструктивными особенностями. Чтобы оперативно выявить неисправности, следует детальнее ознакомиться с особенностями системы электропроводки.

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