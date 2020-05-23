Ремонт электропроводки в автомобиле: особенности технологии, признаки неисправностей

Современные авто отличаются усложненной системой электропроводки. Даже в новой машине рано или поздно электрика выходит из строя. Важно своевременно выявить признаки возникновения неисправностей и обратиться в автосервис, чтобы устранить неполадки. Первым тревожным «симптомом» становится сбой работы. Крайний случай – воспламенение в местах локализации неисправности. Регулярная диагностика авто позволит обезопасить себя и пассажиров.
Признаки неисправности автомобильной электропроводки
Несмотря на то, что отремонтировать высоковольтные провода зажигания и другие элементы проводки могут только профессионалы, некоторые выводы о состоянии транспорта автовладелец может сделать самостоятельно. К основным признакам неполадок в электросистеме относят:
- запах горелого внутри салона;
- появление небольших задымлений;
- сбой в работе системы ABS;
- нестабильную функциональность освещения;
- проблематичный запуск силового агрегата (движка);
- быстро разряжающаяся АКБ.
При выявлении хотя бы одного признака, следует в экстренном порядке обращаться к специалистам. При наличии инструмента, навыков ремонта, необходимых знаний можно приобрести ремонтный набор Cargen (или продукцию другого известного бренда), чтобы произвести восстановление электрики в домашних условиях.
Распространенные неисправности
Современная система автоэлектрики многокомпонентна и представлена многочисленными деталями, устройствами. Начиная элементами зажигания, предохранителями, заканчивая датчиками движения и приближения, блокировкой, автомобильным светом и т.д.
К числу наиболее распространенных поломок относят:
- выход из строя аккумуляторной батареи из-за недостаточности электролита, корпусных повреждений, протечек и других причин;
- обрывы аккумуляторных обмоток, неработоспособность реле, неработающий мост с диодами;
- изнашивание подшипников или щеточек;
- наличие деформированных участков электропроводки – появление окислений, обрывов, нарушение изоляционного слоя кабелей, возникновение замыкания.
Нередко из строя выходит современная электроника, что также становится причиной неисправности всей системы. Речь идет о неполадках в электротехнических приборах, устройствах, проводниках, конденсаторах и т.д. Каждая модель авто обладает своими технологическими и конструктивными особенностями. Чтобы оперативно выявить неисправности, следует детальнее ознакомиться с особенностями системы электропроводки.