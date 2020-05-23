Бюджетная марка Jetta может покинуть пределы Китая

Компания Volkswagen для китайского рынка создала новый бренд с названием Jetta, в модельном ряду которого предложили доступные автомобили.

Проект создавался исключительно для Китая, но похоже в руководстве компании подумывают расширять границы для нового бренда.

Дело в том, что на территории Китая автомобили Jetta пришлись по вкусу местным автомобилистам. Если в целом китайцы больше предпочитают автомобили местных марок, то новый бренд быстро обратил на себя внимание.

Автомобили бюджетной марки Jetta стали набирать популярность с огромной скорость и такой успех заставил компанию задуматься о выходе бренда за пределами КНР.

В модельном ряду нового бренда пока представлено две модели, а это кроссовер VS5 и седан VA3. Эти автомобили собирают на предприятии в Чэнду.

Наиболее популярным среди двух моделей оказался кроссовер, на который пришлось 80% от общих продаж.