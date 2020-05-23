Австралийская компания приобрела поврежденные градом автомобили еще в январе этого года и планировала провести торги.
В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин
Однако пандемия коронавируса не дала возможность реализовать планы компании и в результате четыре тысячи автомобилей так и остались ждать своих покупателей на огромной площадке.
В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
В результате поврежденные машины были выкуплены у страховых компаний, однако выбирали только те экземпляры, у которых были только повреждения кузова и стекол.
Продажу таких машин запустили онлайн, однако за весь период было продано только несколько экземпляров.
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