В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин 

Австралийская компания приобрела поврежденные градом автомобили еще в январе этого года и планировала провести торги.

Однако пандемия коронавируса не дала возможность реализовать планы компании и в результате четыре тысячи автомобилей так и остались ждать своих покупателей на огромной площадке.

В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.

В результате поврежденные машины были выкуплены у страховых компаний, однако выбирали только те экземпляры, у которых были только повреждения кузова и стекол.

Продажу таких машин запустили онлайн, однако за весь период было продано только несколько экземпляров.