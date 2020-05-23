В руководстве компании Kia решили расширить модельный ряд бренда новым городским автомобилем.
Компания Kia выпустит новый компактный ситикар
Решение это было принято на фоне пандемии коронавируса, так как в компании считают, что людям необходим дешевый автомобиль, который будет альтернативой общественному транспорту.
В результате планируется выпуск ситикара, который на рынке может побороться за покупателей Citroen Ami.
Последний, стоит отметить, пользуется очень даже неплохим спросом во Франции, в том числе и по причине невысокой цены – 6 000 евро или около 470 тыс. рублей.
Кроме этого, этот автомобиль предлагают брать в аренду за 1,5 тыс. рублей в месяц в эквиваленте.
Подробности, о ситикаре от Kia пока не раскрываются, но было сказано, что такая модель будет выпущена обязательно.
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