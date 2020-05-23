Компания Kia выпустит новый компактный ситикар

Решение это было принято на фоне пандемии коронавируса, так как в компании считают, что людям необходим дешевый автомобиль, который будет альтернативой общественному транспорту.

В результате планируется выпуск ситикара, который на рынке может побороться за покупателей Citroen Ami.

Последний, стоит отметить, пользуется очень даже неплохим спросом во Франции, в том числе и по причине невысокой цены – 6 000 евро или около 470 тыс. рублей.

Кроме этого, этот автомобиль предлагают брать в аренду за 1,5 тыс. рублей в месяц в эквиваленте.

Подробности, о ситикаре от Kia пока не раскрываются, но было сказано, что такая модель будет выпущена обязательно.