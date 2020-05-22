Mazda начала выпуск своего первого электрокроссовера MX-30

Новый электрический кроссовер MX-30 дебютировал еще в октябре прошлого года, а тогда же сообщалось, что в продаже он появится летом 2020 года.



Недавно компания Mazda объявила о запуске своего первого электрокроссовера MX-30 в серийное производство. Переднеприводный электрокар начали выпускать на заводе в Хиросиме.

В Европе новая модель должна появится осенью, а летом модель появится на внутреннем для компании рынке. МХ-30 оснащен электрическим двигателем мощностью 145 лошадиных сил.

Батарея установлена ёмкостью 35,5 киловатт-час и обеспечит запас хода в 200 км. Габариты кроссовера составили: 4 395/1 795/1570 мм, колесная база – 2 655 мм.

Сейчас пока известно, что в Германии электрический кроссовер оценят в 34 тыс. евро, а это даже меньше, чем у Tesla Model 3, но немного больше, чем у Volkswagen ID.3.