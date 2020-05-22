Отзывными стали автомобили, реализованные на российском рынке в период с февраля по март 2020 года.

О новой сервисной кампании накануне 22 мая сообщил Росстандарт. В сообщении ведомства указано, что BMW отзывает в России 61 автомобиль BMW 218i серии F44.

В указанных транспортных средствах требуется замена надувной подушки безопасности водителя, которая может разорваться при срабатывании в ДТП.

В результате подушка не только не убережет от травмирования в случае аварии, но еще и есть вероятность травмирования лица из-за утечки горячего газа.

Во всех автомобилях в рамках отзыва будет произведена замена подушек безопасности на новую бесплатно.